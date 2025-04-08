Мирное соглашение между Украиной и Россией: аналитики банка в США оценили его вероятность

Аналитики инвестиционного американского банка Goldman Sachs провели исследование, касающееся вероятности заключения мирного соглашения в Украине. Этот показатель значительно вырос по сравнению с концом 2023 года.

Как рынки оценивают вероятность мирного соглашения

По данным аналитиков Goldman Sachs, вероятность заключения мирного соглашения в Украине сейчас оценивается рынками на уровне 70%, об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Кремль возобновил продвижение нарративов о "нелегитимности" власти в Украине: в ISW объяснили цель

Это показатель значительно вырос по сравнению с концом 2023 года, когда он был ниже 50%. Однако нынешний уровень пока не дошел до февральского пика в 76%.

Наше моделирование показывает, что текущие рыночные цены на мирное соглашение выросли с ниже 50% до выборов в США до примерно 70% сейчас,

- написали Goldman Sachs в аналитической записке для клиентов.

Справочно: Аналитики высчитывали этот показатель, опираясь на цену облигации, которая служит индикатором рыночных ожиданий.

Почему Трамп хочет перемирия между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал быть миротворцем и неоднократно заявлял о намерении положить конец трехлетнему конфликту в Украине, который он рассматривает как прокси-войну между США и Россией.

В то же время президент России в прошлом месяце выразил готовность поддержать предложение США о прекращении огня в Украине, но отметил, что для этого необходимо уточнить ряд важных условий.

На сегодня Россия контролирует чуть менее 20% территории Украины, включая Крым, который был аннексирован в 2014 году.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что требования РФ по прекращению огня являются нереалистичными, а сами условия Путина свидетельствуют о намерении продолжить войну.