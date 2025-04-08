Як ринки оцінюють ймовірність мирної угоди

За даними аналітиків Goldman Sachs, ймовірність укладення мирної угоди в Україні наразі оцінюється ринками на рівні 70%, про це розповідає 24 канал з посиланням на Reuters.

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Це показник значно зріс у порівнянні з кінцем 2023 року, коли він був нижчим за 50%. Однак теперішній рівень поки не дійшов до лютневого піку в 76%.

Наше моделювання показує, що поточні ринкові ціни на мирну угоду зросли з нижче 50% до виборів у США до приблизно 70% зараз,

— написали Goldman Sachs в аналітичній записці для клієнтів.

Довідково: Аналітики вираховували цей показник, опираючись на ціну облігації, яка служить індикатором ринкових очікувань.

Чому Трамп хоче перемир'я між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв бути миротворцем і неодноразово заявляв про намір покласти край трирічному конфлікту в Україні, який він розглядає як проксі-війну між США та Росією.

Водночас президент Росії минулого місяця висловив готовність підтримати пропозицію США про припинення вогню в Україні, але зазначив, що для цього необхідно уточнити низку важливих умов.

На сьогодні Росія контролює трохи менш як 20% території України, включаючи Крим, який був анексований у 2014 році.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що вимоги РФ щодо припинення вогню є нереалістичними, а самі умови Путіна свідчать про намір продовжити війну.