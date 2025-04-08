Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 7 квітня. Там проаналізували заяву прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова.

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Путіну заважають неонацисти

У понеділок, 7 квітня, речник Кремля стверджував – Владімір Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні, однак йому заважають деякі питання, що "висять у повітрі".

Серед проблем – "відсутність контролю" над українською владою та нібито її нездатність впливати на дії невизначених екстремістських і націоналістичних формувань.

Саме ці примарні утворення "просто не підкоряються" наказам чинного уряду, а також пов'язані з "планами подальшої мілітаризації" України.

У чому полягає наратив

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, у такий спосіб Пєсков просуває наратив свого президента від 28 березня. У Кремлі неправдиво стверджують, що український уряд буцімто є нелегітимним і нездатним боротися з неонацистськими угрупованнями, які мають "фактичну владу у своїх руках".

Ці заяви Кремля є частиною ширших зусиль, спрямованих на підрив легітимності українського уряду та переформулювання давніх вимог Росії щодо зміни режиму й демілітаризації України,

– пишуть в ISW.

Окрім того, експерти зазначають – після телефонної розмови диктатора з Дональдом Трампом 12 лютого Путін і його посадовці призупиняли просування ідеї "нелегітимності Києва". Ці заяви відновилися 28 березня.

До слова, нещодавно американський президент говорив про невдоволення через зневажливі висловлювання Путіна на адресу Володимира Зеленського. Трамп заявив про готовність ввести додаткові санкції проти Росії, якщо США не зможуть "домовитися" з нею.