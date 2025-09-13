Украина потребует не менее 120 миллиардов долларов в 2026 году на военные расходы. Такая сумма потребуется нашему государству, если война не прекратится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на Ежегодной конференции YES 2025.

Что сказал Шмыгаль о финансовых потребностях Украины в 2026 году?

Денис Шмыгаль отметил, что даже если война прекратится, то на 2026 год Украине надо ненамного меньше 120 миллиардов долларов США.

Если война прекратится, нам понадобится ненамного меньшая сумма, чтобы просто пополнить наши запасы. Просто, чтобы поддерживать нашу армию в надлежащем состоянии в случае вторичной агрессии со стороны России,

– отметил министр обороны.

Он отметил, что сейчас экономика войны такая, что, если Украина тратит меньше, чем Россия, то платит своими территориями и жизнью людей.

Как можно заставить Путина прекратить войну?

Министр обороны заявил, что Украина уже способна производить достаточно военного оборудования для собственной защиты и безопасности Европы.

"Мы изобретаем и внедряем новые технологии. Мы просим (у партнеров – 24 Канал) простые вещи. Нам нужно достаточно дронов, нам нужно достаточно денег, чтобы их производить. Мы не просим ничего экстраординарного", – объяснил он.

По словам Шмыгаля, Украина вместе с партнерами должны создать условия, при которых Путин будет вынужден прекратить войну. Это возможно благодаря продолжению ударов, в частности украинскими дальнобойными дронами, по территории России.

Что нужно, чтобы завершить войну? Сильная украинская армия, достаточно оборудования и оружия и сильные вторичные санкции. Это то, о чем мы просим партнеров,

– подчеркнул глава Минобороны.

Он также подчеркнул, что после войны следует создать условия, которые сделают невозможным повторное нападение на Украину. Только тогда можно будет открыть дипломатический путь для возвращения оккупированных территорий и надежной защиты границ от дальнейшей агрессии России.

Как партнеры готовятся поддержать Украину финансово?

Международный валютный фонд обсуждает переход к новой программе для Украины, которая должна объединить помощь МВФ, внешних доноров и внутренние ресурсы. При этом организация намерена дать новую оценку продолжительности войны.

Евросоюз выделит Украине дополнительные 40 миллионов евро дляля подготовки к зиме. За эти средства партнеры ЕС по гуманитарной помощи доставят в Украину материалы, необходимые для укрытий, ремонта поврежденных от обстрелов домов и центров для вынужденных переселенцев.