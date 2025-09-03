Что известно о Defence City?

Он предоставляет ряд льгот для производителей вооружения и военной техники, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны страны Дениса Шмыгаля.

Развитая украинская оборонная индустрия – одна из гарантий нашей безопасности,

– отметил Шмыгаль.

Согласно его словам, Defence City предоставляет такие гарантии:

освобождение от налога на прибыль (однако только при условии реинвестирования); освобождение от налога на землю и недвижимость (только если используется в производстве); освобождение от экологического налога; упрощение таможенных процедур; упрощенный режим международной передачи оборонной продукции; особенности релокации и реализация мероприятий по повышению защиты производственных мощностей поддерживаются государством.

Производители ОПК, имеющие стратегическое значение для обороноспособности государства и отвечающие требованиям прозрачности, смогут открыто присоединиться к Defence City,

– написал Денис Шмыгаль в Telegram.

Обратите внимание! Министр обороны отметил, что таким образом создаются еще более благоприятные условия для украинских оружейников. В частности Украина действует быстро и побуждает к этому наших производителей, ведь наше оружие - наша умная сила.

Кто подал пакет законопроектов на рассмотрение?