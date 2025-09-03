Что известно о Defence City?
Он предоставляет ряд льгот для производителей вооружения и военной техники, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны страны Дениса Шмыгаля.
Читайте также Шмыгаль сообщил о расширении сети военных лицеев в Украине
Развитая украинская оборонная индустрия – одна из гарантий нашей безопасности,
– отметил Шмыгаль.
Согласно его словам, Defence City предоставляет такие гарантии:
- освобождение от налога на прибыль (однако только при условии реинвестирования);
- освобождение от налога на землю и недвижимость (только если используется в производстве);
- освобождение от экологического налога;
- упрощение таможенных процедур;
- упрощенный режим международной передачи оборонной продукции;
- особенности релокации и реализация мероприятий по повышению защиты производственных мощностей поддерживаются государством.
Производители ОПК, имеющие стратегическое значение для обороноспособности государства и отвечающие требованиям прозрачности, смогут открыто присоединиться к Defence City,
– написал Денис Шмыгаль в Telegram.
Обратите внимание! Министр обороны отметил, что таким образом создаются еще более благоприятные условия для украинских оружейников. В частности Украина действует быстро и побуждает к этому наших производителей, ведь наше оружие - наша умная сила.
Кто подал пакет законопроектов на рассмотрение?
- В июне 2025 года глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что они вместе с народным депутатом Давидом Арахамией подали на регистрацию разработанный совместно с Министерством обороны Украины пакет законопроектов о Defence City. По мнению Гетманцева, таким образом украинская оборонка будет не выживать, а расти.
- Уже 2 сентября Даниил Гетманцев поблагодарил каждого, кто поддерживал и участвовал в разработке. Он написал, что дальше – воплощение проекта в жизнь.