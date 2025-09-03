Що відомо про Defence City?
Він надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони країни Дениса Шмигаля.
Розвинена українська оборонна індустрія – одна з гарантій нашої безпеки,
– зазначив Шмигаль.
Згідно з його слів, Defence City надає такі гарантії:
- звільнення від податку на прибуток (однак лише за умови реінвестування);
- звільнення від податку на землю та нерухомість (тільки якщо використовується у виробництві);
- звільнення від екологічного податку;
- спрощення митних процедур;
- спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;
- особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.
Виробники ОПК, що мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають вимогам прозорості, зможуть відкрито долучитися до Defence City,
– написав Денис Шмигаль у Telegram.
Зверніть увагу! Міністр оборони наголосив, що таким чином створюються ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Зокрема Україна діє швидко та спонукає до цього наших виробників, адже наша зброя — наша розумна сила.
Хто подав пакет законопроєктів на розгляд?
- У червні 2025 року очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що вони разом з народним депутатом Давидом Арахамією подали на реєстрацію розроблений спільно з Міністерством оборони України пакет законопроєктів про Defence City. На думку Гетманцева, таким чином українська оборонка буде не виживати, а зростати.
- Вже 2 вересня Данило Гетманцев подякував кожному, хто підтримував та брав участь у розробці. Він написав, що далі – втілення проєкту в життя.