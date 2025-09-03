Що відомо про Defence City?

Він надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони країни Дениса Шмигаля.

Розвинена українська оборонна індустрія – одна з гарантій нашої безпеки,
– зазначив Шмигаль.

Згідно з його слів, Defence City надає такі гарантії:

  1. звільнення від податку на прибуток (однак лише за умови реінвестування);
  2. звільнення від податку на землю та нерухомість (тільки якщо використовується у виробництві);
  3. звільнення від екологічного податку;
  4. спрощення митних процедур;
  5. спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;
  6. особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.

Виробники ОПК, що мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають вимогам прозорості, зможуть відкрито долучитися до Defence City,
– написав Денис Шмигаль у Telegram.

Зверніть увагу! Міністр оборони наголосив, що таким чином створюються ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Зокрема Україна діє швидко та спонукає до цього наших виробників, адже наша зброя — наша розумна сила.

Хто подав пакет законопроєктів на розгляд?

  • У червні 2025 року очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що вони разом з народним депутатом Давидом Арахамією подали на реєстрацію розроблений спільно з Міністерством оборони України пакет законопроєктів про Defence City. На думку Гетманцева, таким чином українська оборонка буде не виживати, а зростати.
  • Вже 2 вересня Данило Гетманцев подякував кожному, хто підтримував та брав участь у розробці. Він написав, що далі – втілення проєкту в життя.