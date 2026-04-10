Даже несмотря на то, что Россия публично не признает проблем, во внутренней коммуникации все наоборот. Об этом глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в совместном интервью корреспондентам Укринформа и Новини.LIVE.
Что сказал Буданов о реакции россиян на дипстрайки ВСУ?
Украинские дальнобойные удары по российской инфраструктуре происходят ежедневно и имеют ощутимое влияние, в том числе и на переговорные процессы. В то же время российская сторона избегает публичных жалоб на эти атаки.
Как отметил Буданов, такая позиция объясняется нежеланием демонстрировать собственную слабость. Признание того, что удары ВСУ создают серьезные трудности, могло бы подорвать риторику Кремля. Несмотря на это, во внутренних отчетах российская сторона регулярно фиксирует последствия атак и рассматривает их как проблему.
В то же время руководитель Офиса президента также признает, что российские удары остаются серьезным вызовом.
Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, что украинские БпЛА способны летать на большое расстояние, однако, как оказалось враг не готов к отражению массированных атак в отличие от Украины. Как отметил эксперт, проблема России заключается в том, что на ее территории огромное количество объектов, которые нуждаются в защите. Перекрыть средствами противовоздушной обороны такой объем крайне сложно.
Что известно о последних дальнобойных ударах ВСУ по территории России?
Силы обороны Украины нанесли удары по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Известно, что под удар попали 3 резервуара предприятия "Транснефть-Балтика". Известно, что до этого 5 апреля были повреждены 3 резервуара в порту "Транснефть-Порт Приморск" и установки на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Украинские защитники уничтожили российский самолет-амфибию Бе-12 и ударили по нефтеналивному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске. В результате удара повреждены 6 из 7 нефтяных стендеров терминала, что обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют против Украины.
В начале апреля Силы обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе. Кроме того, под удар попал полигон "Куликовский" в Новопетровке, склад боеприпасов в Успеновке, а также районы сосредоточения живой силы в Котлино, Шандриголовом и Березовом.