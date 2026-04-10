Даже несмотря на то, что Россия публично не признает проблем, во внутренней коммуникации все наоборот. Об этом глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в совместном интервью корреспондентам Укринформа и Новини.LIVE.

Что сказал Буданов о реакции россиян на дипстрайки ВСУ?

Украинские дальнобойные удары по российской инфраструктуре происходят ежедневно и имеют ощутимое влияние, в том числе и на переговорные процессы. В то же время российская сторона избегает публичных жалоб на эти атаки.

Как отметил Буданов, такая позиция объясняется нежеланием демонстрировать собственную слабость. Признание того, что удары ВСУ создают серьезные трудности, могло бы подорвать риторику Кремля. Несмотря на это, во внутренних отчетах российская сторона регулярно фиксирует последствия атак и рассматривает их как проблему.

В то же время руководитель Офиса президента также признает, что российские удары остаются серьезным вызовом.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, что украинские БпЛА способны летать на большое расстояние, однако, как оказалось враг не готов к отражению массированных атак в отличие от Украины. Как отметил эксперт, проблема России заключается в том, что на ее территории огромное количество объектов, которые нуждаются в защите. Перекрыть средствами противовоздушной обороны такой объем крайне сложно.

