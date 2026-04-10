Навіть попри те, що Росія публічно не визнає проблем, у внутрішній комунікації все навпаки. Про це очільник Офісу Президента України Кирило Буданов у спільному інтерв'ю кореспондентам Укрінформу та Новини.LIVE.

Що сказав Буданов про реакцію росіян на діпстрайки ЗСУ?

Українські далекобійні удари по російській інфраструктурі відбуваються щоденно та мають відчутний вплив, зокрема і на переговорні процеси. Водночас російська сторона уникає публічних скарг на ці атаки.

Як зазначив Буданов, така позиція пояснюється небажанням демонструвати власну слабкість. Визнання того, що удари ЗСУ створюють серйозні труднощі, могло б підірвати риторику Кремля. Попри це, у внутрішніх звітах російська сторона регулярно фіксує наслідки атак і розглядає їх як проблему.

Водночас керівник Офісу президента також визнає, що російські удари залишаються серйозним викликом.

Зверніть увагу! Військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу пояснив, що українські БпЛА спроможні літати на велику відстань, проте, як виявилося ворог не готовий до відбиття масованих атак на відміну від України. Як зазначив експерт, проблема Росії полягає в тому, що на її території величезна кількість об'єктів, які потребують захисту. Перекрити засобами протиповітряної оборони такий обсяг вкрай складно.

