Про це розповів керівник Офісу Президента, генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю Укрінформу та Новини.LIVE.

Яку вигоду отримала Росія?

Кирило Буданов розповів журналістам, що різке зростання цін на нафту частково зіграло на користь Росії, яка продовжує війну в Україні. Зокрема, це сталося через послаблення санкційного тиску на окремі структури.

Ну і, в принципі, різкий стрибок цін (на нафту) це для них величезний плюс,

– розповів він.

За словами високопосадовців, атаки по російських нафтопереробних заводах не можуть перекрити для ворога вищезгаданий "позитивний" ефект, проте усе ж завдають відчутного удару по російській нафтово-газовій галузі.

Чому зросли ціни на нафту?

Нагадаємо, що світові ціни на нафту нещодавно відчутно зросли через блокування критично важливої Ормузької протоки з боку Іраном. Цей шлях є єдиним морським виходом для нафтового регіону Перської затоки.

Володимир Зеленський повідомляв, що Росія не змогла значно заробити на експорті нафти через війну в Ірані, частково через українські атаки на порт Усть-Луга. У березні перевалка нафти в російських портах знизилася.

До слова, експерт з енергетики Юрій Корольчук пояснив у коментарі 24 Каналу, що в Україні подальший стрибок цін на пальне можливий, якщо нафта продовжить дорожчати, але наразі це є малоймовірним.

