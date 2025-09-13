Україна потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів у 2026 році на військові видатки. Така сума буде потрібна нашій державі, якщо війна не припиниться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони України Дениса Шмигаля на Щорічній конференції YES 2025.

Що сказав Шмигаль про фінансові потреби України у 2026 році?

Денис Шмигаль зазначив, що навіть якщо війна припиниться, то на 2026 рік Україні треба ненабагато менш як 120 мільярдів доларів США.

Якщо війна припиниться, нам знадобиться ненабагато менша сума, щоб просто поповнити наші запаси. Просто, щоб підтримувати нашу армію в належному стані у разі вторинної агресії з боку Росії,

– зазначив міністр оборони.

Він зауважив, що наразі економіка війни така, що, якщо Україна витрачає менше, ніж Росія, то платить своїми територіями та життям людей.

Як можна змусити Путіна припинити війну?

Міністр оборони заявив, що Україна вже спроможна виробляти достатньо військового обладнання для власного захисту та безпеки Європи.

"Ми винаходимо та запроваджуємо нові технології. Ми просимо (у партнерів – 24 Канал) прості речі. Нам потрібно достатньо дронів, нам потрібно достатньо грошей, щоб їх виробляти. Ми не просимо нічого екстраординарного", – пояснив він.

За словами Шмигаля, Україна разом із партнерами мають створити умови, за яких Путін буде змушений припинити війну. Це можливо завдяки продовженню ударів, зокрема українськими далекобійними дронами, по території Росії.

Що потрібно, щоб завершити війну? Сильна українська армія, достатньо обладнання та зброї та сильні вторинні санкції. Це те, про що ми просимо партнерів,

– наголосив глава Міноборони.

Він також підкреслив, що після війни слід створити умови, які унеможливлять повторний напад на Україну. Лише тоді можна буде відкрити дипломатичний шлях для повернення окупованих територій та надійного захисту кордонів від подальшої агресії Росії.

Як партнери готуються підтримати Україну фінансово?

Міжнародний валютний фонд обговорює перехід до нової програми для України, яка повинна об'єднати допомогу МВФ, зовнішніх донорів і внутрішні ресурси. При цьому організація має намір дати нову оцінку тривалості війни.

Євросоюз виділить Україні додаткові 40 мільйонів євро для підготовки до зими. За ці кошти партнери ЄС з гуманітарної допомоги доставлять в Україну матеріали, необхідні для укриттів, ремонту пошкоджених від обстрілів будинків та центрів для вимушених переселенців.