Пентагон признал новую сумму: война с Ираном оказалась дороже

Расходы США на военную кампанию против Ирана продолжают расти. "Эпическая ярость" уже обошлась примерно в 29 миллиардов долларов, что больше предыдущей оценки, которую чиновники Пентагона озвучивали Конгрессу всего две недели назад.

Сколько уже стоила США война против Ирана?

Об этом во вторник, 12 мая, заявил исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джей Херст во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей, пишет CNN.

На момент показаний (в Комитете по вооруженным силам Конгресса – 24 Канал) это было 25 миллиардов, но объединенная группа штаба и команда контролеров постоянно пересматривают эти оценки, и сейчас мы считаем, что ближе к 29,

– объяснил Херст.

По словам представителя Пентагона, рост расходов связан с обновленными расчетами. В частности, специалисты посчитали расходы на ремонт и замену техники, а также учли общие операционные расходами на содержание военного контингента в регионе Персидского залива.

Однако законодатели требуют от Пентагона более детального финансового отчета о войне. Но в ведомстве не спешат делиться конкретными цифрами.

Пентагон поделится тем, что может... когда это будет уместно и необходимо,

– лишь заявил министр обороны США Пит Гегсет.

Сколько на самом деле может стоить война в Иране?

Напомним, конце апреля Пентагон впервые официально озвучил Конгрессу общую оценку стоимости войны с Ираном для США.

Тогда Херст заявил, что она составляет 25 миллиардов долларов, пишет Reuters. А большую часть из этих средств якобы потратили на боеприпасы.

Однако телеканал CNN посчитал, что на самом деле цена может быть вдвое выше – около 40 – 50 миллиардов долларов. Дело в том, что в оценке Пентагона не учтены средства, необходимые на восстановление американских баз в районе Персидского залива, которые получили масштабные повреждения из-за войны.

В первые дни войны по меньшей мере девять военных объектов США попали под удар всего за 48 часов:

в Бахрейне;

Кувейте;

Ираке;

ОАЭ;

и Катаре.

Кроме того, могли пострадать несколько критически важных радарных систем США и другого оборудования на Ближнем Востоке.

Удары, вероятно, уничтожили, радар американской батареи THAAD в Иордании, а также здания с аналогичными радарами в двух локациях в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, иранский удар по авиабазе в Саудовской Аравии уничтожил самолет ВВС США E-3 Sentry,

– уверены исследователи.

К слову, портал Iran War Cost Tracker, который подсчитывает стоимость войны в режиме реального времени, еще 15 апреля, показал, что расходы США на войну могли превысить 51 миллиард долларов.

Заметьте! Ранее Пентагон запросил более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном. Это может стать одной из самых дорогих военных кампаний США в истории. А созданный Трампом образ экономического благосостояния начинает разрушаться и разочаровывает даже часть электората, рассказал в комментарии 24 Каналу председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Это может сказаться на выборах в Конгресс уже осенью 2026 года.

Почему война в Иране дороже кампании Буша?

Президент США Дональд Трамп в течение двух десятилетий резко критиковал Джорджа Буша за войну в Ираке, называя ее "катастрофической ошибкой".

Впрочем, только через три недели после начала военной операции против Ирана администрация Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой о значительно большем финансировании, чем это делал Буш на старте войны в Ираке.

Запрос Пентагона на 200 миллиардов долларов примерно на 67 миллиардов долларов превышает первоначальный запрос Буша к Конгрессу от 19 марта 2003 года. С учетом инфляции его просьба на 74,7 миллиарда долларов сегодня составила бы около 133 миллиардов.