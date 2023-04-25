Экономика России не выдержит более интенсивной войны, – The Economist

Международные санкции действуют против России. В то же время, экономика агрессорки все еще держится на плаву благодаря тому, что научилась обходить некоторые ограничения. Становится понятным то, что страна может выдержать длительную войну, но не более интенсивную.

Как Россия восстанавливает свою экономику, несмотря на ограничения

Несмотря на ужесточение западных санкций, российская экономика восстанавливает свое равновесие. По данным МВФ, экономика страны может даже вырасти в этом году на 0,7%, если произойдет сокращение экономик Великобритании и Германии.

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Впрочем, не стоит думать, что ограничения никоим образом не влияют на страну-агрессорку. Ведь при условии, что будет длиться более интенсивная война,

Любая попытка эскалации неизбежно сведет на нет все успехи России, как противостояние санкциям, предоставление достаточно людей и материальных средств, чтобы способствовать вторжению и тому подобное.

Сейчас набор санкций, когда-либо налагавшихся на большую страну, касаются лиц, связанных с войной, финансовыми операциями с участием российских организаций, экспортом определенных товаров в Россию и импортом большинства товаров из России и т.д.

К примеру, после того, как агрессорка вторглась в Украину, 10 российских кредиторов были исключены из SWIFT.

Проблема только в том, что полностью отключить все российские банки от системы невозможно из-за того, что они должны платить за российскую нефть и газ.

Кроме того, на смену западным строятся новые финансовые пути, как использование китайской альтернативы SWIFT – CIPS. Среднедневные транзакции, с использованием которой выросли на 50% с начала вторжения.

Что там с энергоносителями

Западные страны всегда опасались, что санкции могут поднять цены на российские энергоносители, а это в свою очередь повлияет на потребителей.

Газ;

Однако сейчас импорт российского газа в ЕС резко упал. А перенаправить его в Китай страна не может из-за того, что трубопровод, соединяющий обе страны, невелик. Соответственно больше морских перевозок нуждаются в новых предприятиях сжижения. А это время и деньги.

Нефть;

По прогнозам консалтинговой компании Rystad Energy, продажа газа в России

Ситуация с нефтью, однако, несколько иная. В декабре Евросоюз ввел запрет на импорт российской нефти. Хотя в 2021 году было закуплено более 40% российского экспорта нефти.

Также ЕС запретил своим транспортным компаниям, страховщикам и финансистам способствовать продаже российской сырой нефти, если цена за баррель не была ниже 60 долларов. В феврале 2023 года подобный пакет санкций вступил в силу в отношении российской нефтеперерабатывающей продукции.

Но азиатские покупатели были счастливы поглощать нефть, которую Европа отвергает. В марте почти 90% общего российского экспорта сырой нефти было направлено в Китай и Индию.

Кроме того, сейчас появилась новая экосистема теневых торговцев и грузоотправителей, базирующихся в основном в Гонконге и Дубае. Они помогают переправлять нефть в обход санкций в новые места назначения, часто с помощью российских кредиторов и страховщиков. Эти новые покупатели, а также высокие цены на сырье помогли увеличить профицит текущего счета платежного баланса России до рекордных. 227 миллиардов долларов. Это 10% ВВП страны.

Сколько России обходится война в Украине

Вторжение в Украину стоит агрессорке примерно в 5 триллионов рублей в год. Это 3% ВВП, что меньше, чем, к примеру, Америка потратила на войну в Корее.

Оценка количества уничтоженных во время войны российской бронетехники колеблется от 8 000 до 16 000 по недавнему докладу мозгового Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Кроме того, агрессорка потеряла многие самолеты, беспилотники и артиллерийские системы.

Впрочем, страна из-за значительных потерь пытается производить как можно больше оружия. Из речей российских чиновников известно, что Россия планирует произвести 1500 современных танков в 2023 году. Официальные лица также заявили, что желают массового производства беспилотников.

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Но объемы производимого передового оружия далеко не те, которые нужны для пополнения запасов. Кроме того, украинские и западные военные считают, что Россия уже использовала большинство своих запасов точнейших управляемых ракет.

Несмотря на все негативные последствия для страны, поддерживать военные усилия она сможет еще некоторое время. Но расширить их – другое дело.