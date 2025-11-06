Один из крупнейших НПЗ России остановил работу после атаки дронов, – Reuters
- Волгоградский нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" остановил работу после атаки дронов.
- Украинские атаки по России демонстрируют успешные результаты.
Украинские атаки по России дают успешные результаты. В частности, благодаря работе дронов и украинских защитников остановил работу Волгоградский нефтеперерабатывающий завод "Лукойла".
Стоит заметить, что в прошлом году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 миллиона тонн нефти, что составляет 5,1% от общего объема нефтепереработки в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также На России снова громко: дрон попал по территории Стерлитамакского нефтехимического завода
Что известно о ситуации на Волгоградском НПЗ?
Заметим, что завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.
Источники сообщили агентству, что в результате дроновой атаки повреждена основная перерабатывающая установка CDU-5, мощностью 9 100 метрических тонн в сутки, и гидрокрекинг, мощностью 11 000 тонн. В настоящее время завод остановлен. CDU-5 загорелась, а гидрокрекинг получил определенные повреждения.
Однако на запрос Reuters о получении комментария по этому поводу в "Лукойле" не ответили.
Атаки на НПЗ России: коротко о главном
В ночь на 6 ноября украинские Силы обороны нанесли удары по Волгоградскому НПЗ. ССО сообщают, что с начала 2025 года это предприятие уже подвергалось украинским поражениям. Последний раз дальнобойные дроны били по Волгоградскому НПЗ 18 сентября – после этого его работа была приостановлена.
Кроме этого, украинские дроны-камикадзе атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. На видео, опубликованных российскими пользователями, видно пожар на объекте, который является одним из ведущих НПЗ России с мощностью около 17 миллионов тонн в год.
В общем дроны нанесли удары по 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводах, что повлекло дефицит бензина и сокращение экспорта топлива. Атаки по российским НПЗ сократили мощности по нефтепереработке на 500 000 баррелей в день.