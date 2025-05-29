Потеря пенсионного удостоверения: как его восстановить в 2025 году
- Для восстановления пенсионного удостоверения нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины с паспортом, справкой об идентификационном номере, формой на изготовление удостоверения и фото.
- Подать заявление можно через портал ПФУ или мобильное приложение, а также подготовить сканированные документы для получения электронного пенсионного удостоверения.
Пенсионное удостоверение является важным документом, подтверждающим факт достижения лицом пенсионного возраста. Если же оно утрачено, то удостоверение следует восстановить.
Как восстановить пенсионное удостоверение
Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ в Facebook.
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При обращении в сервисный центр пенсионеру нужно предъявить следующие документы:
- паспорт;
- справку о присвоении идентификационного номера (при наличии);
- форму на изготовление пенсионного удостоверения, к которой следует добавить цветное фото размером 3 на 2,5 см.
Также подать заявление можно через портал ПФУ в разделе "О пенсионном обеспечении" или с мобильного приложения "Пенсионный фонд". Кроме того, в 2024 году Пенсионный фонд Украины запустил сервис для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать электронное пенсионное удостоверение.
Как получить электронный документ?
В этом случае следует подготовить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственной подписи (чернилами черного цвета) и фотографию. Сканкопии должны быть цветными, четкими и сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Обратите внимание! После изготовления документ выдадут человеку в том сервисном центре Пенсионного фонда Украины, который он отметил в заявлении.