Потеря пенсионного удостоверения: как его восстановить в 2025 году

Пенсионное удостоверение является важным документом, подтверждающим факт достижения лицом пенсионного возраста. Если же оно утрачено, то удостоверение следует восстановить.

Как восстановить пенсионное удостоверение

Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ в Facebook.

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При обращении в сервисный центр пенсионеру нужно предъявить следующие документы:

паспорт;

справку о присвоении идентификационного номера (при наличии);

форму на изготовление пенсионного удостоверения, к которой следует добавить цветное фото размером 3 на 2,5 см.

Также подать заявление можно через портал ПФУ в разделе "О пенсионном обеспечении" или с мобильного приложения "Пенсионный фонд". Кроме того, в 2024 году Пенсионный фонд Украины запустил сервис для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать электронное пенсионное удостоверение.

Как получить электронный документ? В этом случае следует подготовить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственной подписи (чернилами черного цвета) и фотографию. Сканкопии должны быть цветными, четкими и сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Обратите внимание! После изготовления документ выдадут человеку в том сервисном центре Пенсионного фонда Украины, который он отметил в заявлении.