Возвращение акцизов на дизель и бензин: Кабмин раскрыл детали законопроекта

Кабмин поддержал проект закона, предусматривающий частичное возвращение ставок акциза на горючее. Согласно ему, отменяется льготное налогообложение на бензин и дизель, введенное в начале полномасштабного вторжения россии.

О внесении законопроекта в Верховную Раду стало известно 14 августа. В Министерстве инфраструктуры раскрыли детали инициированного правительством документа.

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Детали проекта закона о возобновлении акциза на горючее

Верховная Рада в марте отменила взимание акцизов на бензин и дизель из-за острого кризиса на украинском рынке горючего, обусловленного глобальным кризисом и атаками россии на нашу инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей.

В Мининфраструктуре отметили, что в июле ситуация на рынке горючего стабилизировалась. Для этого правительство приняло меры по упрощению логистики горючего, обеспечило условия для больших долгосрочных контрактов для бизнеса и государственного сектора.

Министерство инфраструктуры инициировало частичное возвращение ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро за 1 000 литров. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213,5 и 139,5 евро соответственно, то есть почти в два и полтора раза больше,

– отметили в ведомстве.

При этом Мининфраструктуры подчеркнуло, что в ЕС минимальный уровень акциза на бензин по специальной директиве в настоящее время составляет 359 евро за 1000 литров. Таким образом, предлагаемая ставка акциза на бензин в Украине значительно ниже, чем в странах-членах Евросоюза, в частности:

Германия – 654,5 евро;

Польша – 276,8 евро;

Румыния – 373,3 евро;

Словакия – 555 евро.

При этом льготный налог на добавленную стоимость на топливо (в Украине – ред. 24 канал) на уровне 7% сохраняется. До марта этого года действовала ставка 20% НДС на топливо,

– уточнили в Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что отмена акциза в марте была вынужденным и своевременным решением, однако теперь игроки рынка адаптировались и необходимо возвращаться к привычному функционированию фискальных инструментов.

Акциз, хоть и в урезанном виде, позволит провести минимальные ремонты, прежде всего, мостов, и улучшит ликвидность всей финансовой системы государства,

– заверил Кубраков.

К слову, по расчетам Министерства инфраструктуры, частичный возврат акцизов на дизель и бензин на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость горючего.

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