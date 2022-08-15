Про внесення законопроєкту до Верховної Ради стало відомо 14 серпня. У Міністерстві інфраструктури розкрили деталі ініційованого урядом документа.

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Деталі проєкту закону про відновлення акцизу на пальне

Верховна Рада у березні скасувала стягнення акцизів на бензин та дизель через гостру кризу на українському ринку пального, що була зумовлена глобальною кризою та атаками росії на нашу інфраструктуру для зберігання і транспортування енергоносіїв.

У Мінінфраструктури зауважили, що у липні ситуація на ринку пального стабілізувалася. Для цього уряд вжив заходів для спрощення логістики пального, забезпечив умови для великих довготермінових контрактів для бізнесу та державного сектору.

Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро за 1 000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно, тобто майже у два та півтора раза більше,

– зазначили у відомстві.

При цьому Мінінфраструктури підкреслило, що в ЄС мінімальний рівень акцизу на бензин за спеціальною директивою нині становить 359 євро за 1 000 літрів. Таким чином, пропонована ставка акцизу на бензин в Україні є значно нижчою, ніж у країнах-членах Євросоюзу, зокрема:

Німеччина – 654,5 євро;

Польща – 276,8 євро;

Румунія – 373,3 євро;

Словаччина – 555 євро.

При цьому, пільговий податок на додану вартість на пальне (в Україні – ред. 24 канал) на рівні 7% зберігається. До березня цього року діяла ставка 20% ПДВ на пальне,

– уточнили у Мінінфраструктури.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що скасування акцизу у березні було вимушеним та своєчасним рішенням, проте тепер гравці ринку адаптувалися, й необхідно повертатися до звичного функціонування фіскальних інструментів.

Акциз, хоч і в урізаному вигляді, дозволить провести мінімальні ремонти, насамперед, мостів, та покращить ліквідність усієї фінансової системи держави,

– запевнив Кубраков.

До слова, за розрахунками Міністерства інфраструктури, часткове повернення акцизів на дизель та бензин на тлі зниження цін на нафтопродукти на світових ринках матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість пального.

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