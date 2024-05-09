Для восстановления энергетики: Великобритания направляет дополнительные 23 миллиона евро Украине

Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов - около 23 миллионов евро. Эти средства должны направить на восстановление энергетики Украины после российских атак.

Помощь украинской энергетике

Новый грант дополняет предыдущие взносы Великобритании, сумма которых уже составляет 50 миллионов евро. Вместе с этим, общая сумма взносов в Фонд превысила 433 миллиона евро.

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Средства от очередного гранта Соединенного Королевства в ближайшее время поступят на счет Фонда. Они будут направлены на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиление физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию,

– говорится в сообщении.

В свою очередь, Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность правительству Великобритании за необходимую помощь. Он сообщил, что сейчас эта помощь является критической для проведения ремонтных работ, восстановления поврежденных объектов и повышения резервных мощностей перед следующим отопительным сезоном.

Инновационные проекты в энергетике

Как сообщалось, ранее в Киеве состоялась встреча министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и Германа Галущенко. Во время встречи стороны объявили о начале реализации первых 13 инновационных проектов в области энергетики в рамках программы InnovateUkraine. При этом, финансирование на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов обеспечит Правительство Соединенного Королевства.