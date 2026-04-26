На подготовку к зиме Украине нужны миллиарды евро: покроет ли их кредит от ЕС

Во время заседания "Энергетического Рамштайна" министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал о состоянии украинской энергетики. В частности, для подготовки к следующему отопительному сезону стране нужно не менее 5,4 миллиарда евро.

Покроет ли расходы европейский кредит?

Напомним, сейчас ЕС готовится к первому траншу большого кредита, поэтому до конца 2026 года Украина может получить половину – 45 миллиардов евро. Однако эти финансы не пойдут на восстановление энергетики, передает "РБК-Украина".

Непосредственно на нужды энергетики надо 5,4 миллиарда евро, и эти деньги не покрыты,

– отметил Шмыгаль во время общения с журналистами.

Однако его ведомство будет продолжать кооперацию с Министерством финансов для поиска необходимых средств. Также Украина надеется на Фонд поддержки энергетики (Ukraine energy support fund), в который уже поступило заявок на около 900 миллионов евро, а привлечь удалось 100 миллионов от партнеров.

Также "Экономическая правда" передает, что украинские специалисты уже обследовали 8 выведенных из эксплуатации тепловых электростанций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии.

По словам Шмыгаля, часть оборудования оттуда планируют передать на поврежденные энергообъекты, и сейчас начинается следующий этап – "физическая доставка".

К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Юрий Корольчук отмечал, что альтернативы ремонту крупных теплоэлектростанций пока нет, ведь Киев и другие города критически зависят от централизованного теплоснабжения.

