Последствия атак на ТЭЦ: будут ли почасовые отключения

Россияне продолжают атаковать энергосистему Украины. Значительная часть украинских ТЭЦ повреждена.

Будут ли отключать свет

В результате новых атак россиян полностью уничтожена Трипольская ТЭС. В комментарии 24 Каналу директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян сообщила, что эта теплоэлектростанция обеспечивала не только Киевскую область, а и другие регионы.

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Мария Цатурян Директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Трипольская ТЭС является одной из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, поэтому она выдавала свою мощность в общую энергосистему страны и обеспечивала энергопитание не только Киевщины, а всего центрального региона.

Цатурян отмечает, что нигде кроме Харьковщины аварийные отключения не применялись. Она призывает потребителей не перегружать энергосистему, особенно с 19 до 22 часов.

Энергосистема восстанавливается, но дополнительная нагрузка на нее не способствует быстрой работе ремонтных бригад как наших, так и на электростанциях. На вечер есть незначительный дефицит электроэнергии, но я думаю, что мы его сбалансируем, найдем мощности для покрытия и этот вечер пройдем,

– считает Цатурян.

Что происходит с энергосистемой

Энергосистема Украины получила сильные повреждения. Фактически некоторые мощности придется восстанавливать полностью, отметил в разговоре с 24 Каналом эксперт по энергетике Андрей Закревский.

Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор консультационного центра "Ньюфолк" Теперь нам надо все создавать с нуля. Впрочем, мы можем повторить ошибки, которые мы делали в течение двух лет. Я имею в виду обновлять старую энергетическую систему. А можем все же заняться тем, чтобы строить децентрализованную тепло и энергоэффективную генерацию.

Закревский считает, что есть проблемы с подачей электроэнергии на восток и юг Украины. Сложность заключается именно в малом количестве сечений для передачи. До начала следующего отопительного сезона энергосистема должна быть перестроена и восстановлена, иначе украинцев ждет тяжелая зима.