Канада возобновит электросети Киева: выделенные средства взимали с России

Россия наносила серьезный ущерб украинской энергосистеме в последние недели. Теперь у украинцев есть ограниченный доступ к электроэнергии, воде и теплу. Именно поэтому Канада выделит 115 миллионов долларов Киеву, которые получала с российской импортной пошлины.

Оттава поможет Киеву

Канада поможет восстановить поврежденные электросети Киева. Деньги выделят благодаря 35% тарифа, который Оттава взимала с России и ее союзницы Беларуси в начале этого года. На ремонт пришлют 115 миллионов долларов.

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Собрание было применено 2 марта, вскоре после начала тотального военного наступления России в Украину.

Путин и его приспешники являются военными преступниками, и они пытаются использовать холод как оружие, чтобы сломать дух замечательного народа Украины. Им это не удастся, и эта поддержка поможет гарантировать, что Украина сможет обеспечить свою энергетическую инфраструктуру и пережить тяжелую будущую зиму.

– сказала вице-премьер-министр Христя Фриланд.

Поддержка Канады

Канада направит Украине 115 миллионов долларов через фонд Всемирного банка для подготовки к зиме и возобновлению энергоресурсов страны.

Этот фонд недавно был создан для содействия грантовым вкладам от международных партнеров для возобновления основных энергетических услуг нашей страны.

С начала февраля Канада выделила 2 миллиарда долларов прямой финансовой помощи Украине и выделила дополнительные 500 миллионов долларов через государственную облигацию Украины в начале этого месяца.

Также уже выделено более 2,5 миллиарда долларов на военную, гуманитарную и другую помощь.

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Помощь от США и ЕС

Евросоюз;

На сегодня заявлено о помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Предполагается, что эти средства будут предоставлены посредством долгосрочных кредитов под гарантии отдельных стран ЕС.

США;

В оборонном бюджете страны в следующем году заложено не менее дополнительных 800 миллионов долларов для поддержки Украины. Однако, по словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, это только дополнительная помощь. Общая военная и финансовая поддержка США в 2023 году может составить около 37 миллиардов долларов. Именно такую сумму пригласил Белый Дом в Конгрессе.