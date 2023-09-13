Состояние энергосистемы Украины: удастся ли украинцам пережить зиму в тепле
Источник:Укрэнерго
Российские обстрелы сильно повредили энергосистему Украины. Однако специалистам удалось провести ремонтные работы и ввести меры по сохранению энергообъектов при обстреле.
Что с энергосистемой Украины сейчас
Украинская энергосистема находилась в критическом состоянии после многочисленных обстрелов. Однако за лето энергетики смогли провести масштабные ремонтные работы. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил о готовности энергосистемы и рассказал о возможных рисках, передает 24 Канал.
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На сентябрь и октябрь мы не прогнозируем каких-либо проблем с покрытием потребления. Электроэнергии сейчас хватает в системе. Конечно, если в эти месяцы не будет массированных обстрелов.
Следует заметить, что ГУР Минобороны уверяют, что массированные атаки будут. Кудрицкий считает, что украинцы должны изобрести методы защиты оборудования от поражения дронами и ракетами.
К сожалению, мы имеем негативный опыт прошлой зимой, но это позволяет нам подготовиться к возможным российским атакам. Мы все – и ПВО, и энергетики, и украинцы – знаем, чего ждать от врага.
– заверил Кудрицкий
Прошлогодние обстрелы нанесли значительный удар по украинским предприятиям. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль успокоил украинцев и рассказал, что специалисты формируют многоступенчатую защиту объектов энергетики. Политик подчеркнул, что зима хоть и будет сложной, однако предприятия готовятся к критическим ситуациям.