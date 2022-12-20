Сильная Украина после войны необходима для европейской безопасности, – The Finanial Times

В настоящее время ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, оценивается не менее чем в 136 миллиардов долларов по состоянию на конец ноября. Несмотря на то, что война продолжается, в Украине уже создается план восстановления, а среди доноров продолжаются дискуссии по этому вопросу.

Западные партнеры понимают, как важно, чтобы на границе с Россией находилось мощное демократическое государство. Поэтому уже сейчас доноры и экономисты разрабатывают планы и процедуры предоставления Украине программ послевоенного финансирования.

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Лидеры G7 предположили, что для восстановления необходима инициатива по сравнению с планом Маршалла. Однако план Маршалла предусматривал одного донора на 16 реципиентов, а послевоенная Украина будет наоборот, с одним реципиентом и не менее 16 донорами, включая отдельные страны, институты развития, международные организации, субъекты частного сектора. Это влечет определенные проблемы с координацией восстановления.

Передача российских репараций

Сумма заморозившихся в ЕС активов российского центробанка могли бы покрыть большую часть расходов на восстановление. Однако пока неизвестно, как пройдет процесс их передачи Украине.

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В заявлении президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен говорится, что Евросоюз рассматривает различные правовые механизмы для использования российских замороженных активов в качестве репараций.

План восстановления

Среди экономистов существует широкое согласие с тем, что Украинское правительство должно разработать предложение, консультируясь с местными организациями и организациями гражданского общества, и получить его одобрение от большого и разнообразного сообщества доноров. Украина уже начала этот процесс. Правительство представило национальный план восстановления на конференции доноров в Лугано в июле и на мероприятии G7 в Берлине, организованном президентом Германии в октябре.

Однако в Лугано доноры, как сообщается, оказались неготовыми, и США и другие страны не прислали своих чиновников. В ходе берлинской встречи возникло немного конкретных предложений. США, самый большой донор Украины, почти не были представлены, а западные лидеры были относительно неорганизованными. На прошлой неделе лидеры G7 договорились создать донорскую платформу для Украины, но не сообщили подробности.

Европа должна возглавить программу восстановления

Европейское лидерство во время восстановления могло бы обеспечить, чтобы страна развивала институты и стандарты в соответствии с требованиями ЕС. Однако ЕС не должен брать на себя инициативу по сбору и выплате финансирования.

Большинство экономистов соглашаются, что Украине нужна реструктуризация долга и гранты вместо ссуд, если она хочет выйти с устойчивым долгом. Ссуды в конце концов придется возвращать, и это увеличит риск долгового кризиса. Но принятие решений ЕС на основе консенсуса означает, что ссуды легче одобрить, чем гранты (хотя Венгрия показала, что даже это не всегда легко).

Окончательная выплата ссуд также была проблемой для ЕС. К концу ноября США выделили около 60 процентов обещанного финансирования, тогда как ЕС распределил всего около 27 процентов. Срок выполнения задач может погаснуть после того, как жизненная угроза исчезнет и начнется восстановление.

ЕС должен играть ведущую роль в новом независимом агентстве, созданном для соответствия финансирования проектам в Украине и мониторинга реализации этих проектов. Это будет похоже на Администрацию экономического сотрудничества, созданную для выполнения плана Маршалла. Агентство должно быть расположено в Брюсселе, с сильным присутствием в Киеве, чтобы обеспечить местные власти программой и руководящую команду, состоящую из неевропейцев, чтобы были представлены все интересы доноров.

Как указано в предложении Центра исследований экономической политики, новое агентство должно создать целевой фонд многих доноров, инструмент, часто использующий Всемирный банк для объединения различных источников финансирования. Для немедленной мобилизации капитала агентство должно создать учреждение, которое может выпускать облигации в залог долгосрочных обязательств доноров.

Цена неудачи была бы огромна для Европы

Неудачное государство в Европе, граничащее с Россией, было бы кошмаром безопасности. Это приведет к кризису беженцев, поскольку у миллионов перемещенных украинцев нет причин возвращаться домой. И это усилило бы скептицизм по поводу ценностей и намерений Запада среди стран, отказавшихся стать на чью-либо сторону в войне.

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