Во сколько обойдется восстановление Украины: Шмыгаль дал ответ

После начала полномасштабной войны, Украина понесла значительные убытки. Россия продолжает разрушать украинскую инфраструктуру. Убытки несут все отрасли, в частности энергетическая и экономическая.

Где можно найти средства на восстановление Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии сказал, что восстановление Украины требует значительных финансовых ресурсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. И это означает, по приблизительным подсчетам, что восстановление Украины будет стоить 500 миллиардов евро. Но такое восстановление Украины может стать Magnum opus для Европы – ключевой задачей на годы вперед.

Шмыгаль также выразил позицию украинского правительства, относительно использования российских замороженных активов.

Пришло уже время конфисковать эти активы. Такое решение будет полностью легитимным, и сейчас время кристаллизовать соответствующую юридическую основу,

– заявил Шмыгаль.

Напомним! Сейчас ЕС занимается подготовкой 17 пакета санкций против России.