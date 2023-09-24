Как ВПЛ могут возобновить свои выплаты: объяснение от Минреинтеграции

Некоторым переселенцам несанкционированно отменили выплаты. Возвратить эти средства возможно, для этого нужно только написать специальное заявление.

Почему могли отменить выплаты

С 1 сентября определенным переселенцам автоматически отменили выплаты. Некоторые изменения произошли несанкционированно.

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Выплаты для ВПЛ отменяли, если лицо:

приобрела авто, которому меньше 5 лет;

имеет депозит от 100 000 гривен;

купила банковские металлы, валюту или недвижимость на сумму от 100 тысяч гривен;

находилась за границей, более 30 календарных дней;

имеет жилье в более безопасных регионах (неоккупированных и не в зоне боевых действий).

Если вам отменили выплаты несанкционированно, вы можете обратиться в Национальную социальную сервисную службу или в Минреинтеграцию.

В эфире телемарафона, министр Ирина Верещук рассказала, что ошибочные отмены выплат неоднократно происходили, сообщает 24 Канал. Исправить эту ситуацию можно довольно быстро.

Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Люди могут обратиться в территориальные органы социальной защиты. Если не согласны с их решением – обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию 15-48 к нам в Минреинтеграции. Мы проконсультируем и поможем по каждому делу.

Решение об отказе выплат можно обжаловать. Просмотр списка переселенцев проходит каждые 6 месяцев.