Что будет с мировой экономикой из-за эскалации войны в Иране и как это играет на руку Кремлю
- Отказ Ирана от мирных переговоров вызвал рост цен на нефть 20 апреля; эскалация конфликта на Ближнем Востоке теоретически может обвалить мировую финансовую систему.
- США вынужденно сняли ограничения на продажу российского сырья, и это значительно увеличило доходы страны-агрессора.
Во вторник, 20 апреля, Иран отказался от второго раунда мирных переговоров с США, поэтому цены на нефть снова начали расти. Однако приведет ли шок от эскалации на Ближнем Востоке к мировому финансовому кризису, или ограничится замедлением роста экономики – пока неизвестно.
Что будет с мировой экономикой?
Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что в Европе проблемы пока достаточно "посредственные", тогда как в Азии – все гораздо хуже.
Например, в Пакистане действуют отключения света, дети учатся онлайн, а рестораны вынуждены сократить время работы для экономии энергоресурсов. В Европе же, в частности в Украине, пока речь идет только о росте цен.
Пока этот шок не транслировался в "черного лебедя", который обвалит мировую финансовую систему. Может ли это произойти? Теоретически – возможно, риски такие есть,
– подчеркнул эксперт.
Однако сейчас мировые рынки предпочитают надеяться, что все закончится хорошо. Если же им придется разочароваться в своих прогнозах, это может также обещать значительный шок в будущем, считает банкир.
Заработает ли на этом Россия?
Пытаясь стабилизировать ситуацию с ценами на энергоносители, США частично отменили ограничения на покупку российской нефти. Фурса объяснил, что это вынужденный шаг, поскольку американская экономика также страдает, что в частности влияет на электорат.
Они (США – 24 Канал) сейчас закрыли Ормузский пролив, поскольку не имеют рычагов влияния на Иран. Но до этого они позволяли даже Ирану продавать и вывозить нефть, несмотря на войну, просто чтобы балансировать рынок и избежать дефицита,
– добавил он.
Поэтому ограничение санкций против России не спасает долгосрочно, но значительно увеличивает ее доходы сейчас. "Они выигрывают и от роста цен, и от роста объемов своих продаж", – подчеркнул банкир.
К слову, частично приостановить процесс могут украинские удары, правда, это не влияет на общий тренд.
И хотя проблему дефицита бюджета невозможно решить за один месяц, это можно сделать за один год. Речь идет не о росте экономики страны-агрессора, а о возможности Владимира Путина продолжать войну.
О каких еще рисках предупреждают?
Напомним, председатель Нацбанка Андрей Пышный уже предупреждал – уровень инфляции в Украине может вскоре вырасти на 1,5 – 2,8 процентного пункта из-за подорожания нефти. Однако регулятор будет придерживаться своей цели по ее снижению до 5% в течение трех лет.
В свою очередь глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что война на Ближнем Востоке является "самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории". По его оценке, для полного возобновления поставок нефти и газа из Персидского залива может потребоваться не менее 6 месяцев.