Мерц поддерживает запрет на возобновление работы "Северного потока"
- Канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает запрет ЕС на восстановление "Северного потока" в рамках санкций против России.
- Мерц обсуждает с официальными лицами в Берлине и Брюсселе, как предотвратить восстановление "Северного потока".
Канцлер Германии Фридрих Мерц активно поддержал запрет на возобновление работы газопроводов "Северный поток". Его предлагает ЕС в рамках подготовки пакета санкций против России.
Мерц стремится не допустить газового сообщения между США и Россией
Так канцлер "пытался подавить любые внутренние дебаты" по восстановлению проекта "Северный поток", пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Читайте также "Неправильное направление дискуссии": в Германии прокомментировали восстановление Северного потока
В марте СМИ сообщили, что российские и американские бизнесмены хотят возобновить работу трубопроводов, которые соединяют Россию и Германию. В то же время Мерц начал обсуждать с официальными лицами в Берлине и Брюсселе, как этому можно помешать.
Добавление "Северного потока" в санкционный список ЕС "потенциально снимает с него политическую проблему", о чем отметили источники,
– объясняют в FT.
Заметьте! Потенциальные санкции Евросоюза будут направлены на швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом, и любые другие компании, которые могут быть привлечены к перезапуску и эксплуатации системы.