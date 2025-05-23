Мерц поддерживает запрет на возобновление работы "Северного потока"

Канцлер Германии Фридрих Мерц активно поддержал запрет на возобновление работы газопроводов "Северный поток". Его предлагает ЕС в рамках подготовки пакета санкций против России.

Мерц стремится не допустить газового сообщения между США и Россией

Так канцлер "пытался подавить любые внутренние дебаты" по восстановлению проекта "Северный поток", пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В марте СМИ сообщили, что российские и американские бизнесмены хотят возобновить работу трубопроводов, которые соединяют Россию и Германию. В то же время Мерц начал обсуждать с официальными лицами в Берлине и Брюсселе, как этому можно помешать.

Добавление "Северного потока" в санкционный список ЕС "потенциально снимает с него политическую проблему", о чем отметили источники,

– объясняют в FT.

Заметьте! Потенциальные санкции Евросоюза будут направлены на швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, которая владеет газопроводом, и любые другие компании, которые могут быть привлечены к перезапуску и эксплуатации системы.