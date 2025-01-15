На пенсию выйти станет значительно труднее: к чему готовиться украинцам

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. В этом году пенсионный возраст не будет расти. Однако, изменятся требования к количеству стажа, которое нужно приобрести.

Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году

Количество стажа, которое необходимо приобрести для того, чтобы уйти на заслуженный отдых, выросло, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году нужно иметь такой минимум стажа:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь минимум 32 года страхового стажа;

чтобы уйти на заслуженный отдых в 63 лет минимум будет составлять – 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Минимумы стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти ежегодно до 2028 года.