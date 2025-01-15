Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію у 2025
Кількість стажу, яку необхідно набути для того, аби піти на заслужений відпочинок, зросла, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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У 2025 році потрібно мати такий мінімум стажу:
- аби піти на пенсію у 60 років потрібно буде мати мінімум 32 роки страхового стажу;
- щоб піти на заслужений відпочинок у 63 років мінімум складатиме – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку,
– йдеться в повідомленні ПФУ.
Зверніть увагу! Мінімуми стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатимуть щорічно до 2028 року.