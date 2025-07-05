Новое напряжение, но старые счета: повлияет ли переход на 230 вольт на коммуналку

Украина перешла на новое напряжение с 220 вольт на 230 вольт. Энергетики успокаивают: ни работа приборов, ни счета за свет не изменятся.

Надо ли будет платить за свет больше из-за напряжения 230 вольт

В комментарии для 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил, что изменение напряжения с 1 июля никак не будет касаться потребителей. Кроме того, различных мер для адаптации по этому поводу не нужно делать.

Читайте также В сети 230 вольт: изменится ли передача показаний счетчиков за свет

По словам Рябцева, изменение напряжения не будет влиять и на то, сколько семья будет платить за свет.

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Дело в том, что оплата идет не за уровень напряжения, а потребленную энергию.

Об этом отметили в в ДТЭК, где объяснили, что потребленные киловатт-часы и напряжение не связаны.

Вы платите за потребленную электроэнергию, то есть за киловатт-часы. Напряжение – это давление в системе, а не количество электричества, поэтому никаких новых цифр в квитанции не будет,

– резюмируют в ДТЭК.

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом добавил, что менять розетки или же специально проверять приборы в квартире или доме не нужно.

Единственное исключение – старые советские приборы, с которыми вероятно будут определенные нарушения в работе.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Проблемы могут возникнуть и с дешевыми и некачественными приборами из Китая. Но здесь скорее будет вина самой компании, что их производит, ведь стандарты для всех одинаковы и китайские приборы должны быть настроены на напряжение в 230 вольт.

Заметьте! На самом деле процесс перехода на новое номинальное напряжение в 230 вольт длился еще задолго до 1 июля – где-то 10 лет, говорит Геннадий Рябцев. Таким образом, номинальное напряжение в 230 вольт по национальному стандарту есть еще где-то с 2014 года.