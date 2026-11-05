Доплату к пенсии по возрасту ограничили: кому больше не будут выплачивать деньги

Государство гарантирует пожилым гражданам ежемесячные финансовые выплаты, однако на практике на счета часто поступают гораздо более скромные суммы. Такой неприятный сюрприз имеет вполне законное объяснение, которое кроется в правилах начисления.

Кому и почему могут сократить возрастную надбавку

Размер дополнительных выплат напрямую зависит от того, сколько вы уже получаете от государства. Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, главное условие для получения полной компенсации заключается в том, чтобы общая сумма пенсии вместе с бонусом не превышала жесткий предел в 10 340,35 гривен.

Законодательство четко фиксирует максимальные размеры возрастных бонусов. Украинцы в возрасте от 70 до 75 лет могут рассчитывать на сумму до 300 гривен, от 75 до 80 лет – до 456 гривен, а после 80 лет – до 570 гривен.

Если ваша базовая пенсия уже приближается к установленному государством максимуму, доплату пропорционально уменьшат.

Например! Если 80-летний пенсионер получает выплату в размере 10 200 гривен, то вместо обещанных 570 гривен он получит лишь 140,35 гривны, чтобы общий доход не превысил допустимый порог.

Нужно ли обращаться в фонд для получения денег

Никаких дополнительных заявлений или визитов в государственные учреждения не требуется, ведь бюрократия сведена к минимуму. Система автоматически начисляет средства со дня достижения соответствующего возраста, независимо от вашего страхового стажа, вида пенсии или факта трудоустройства.

Впрочем, масштабных индексаций до конца 2026 года правительство не планирует, поскольку последний массовый перерасчет состоялся еще весной, а следующий ожидается в марте 2027 года. В то же время украинские пенсионеры имеют право на другие финансовые бонусы, в частности за сверхнормативный стаж.

Как уже сообщалось, каждый дополнительный год официальной работы сверх 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин оценивается в 1% от базовой пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.