Пора домой: экономика Украины нуждается в возвращении уехавших женщин

Для экономического восстановления страны нужно, чтобы украинские беженцы вернулись домой. Речь идет о 6 миллионах человек.

Украине нужно, чтобы женщины вернулись домой

Приблизительно 68% беженцев из Украины – взрослые женщины трудоспособного возраста и если они не вернутся в Украину, это может стоить Украине 10% годового довоенного ВВП (20 миллиардов долларов в год).

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Татьяна Бережная Заместитель министра экономики Лично для меня победа – это когда украинские семьи объединяются в Украине, а не за границей. Поэтому важнейшая задача сейчас для Украины, для украинской власти – сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужчинам и объединились в Украине.

В течение военного положения подавляющие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать из страны.

Украине не хватает 4,5 миллиона работников и предпринимателей, чтобы к 2032 году удвоить размер экономики после реконструкции в результате войны.

Как украинским беженцам не остаться без пенсии

В Минреинтеграции объяснили, что для того, чтобы получать пенсию за границей, нужно пройти физическую идентификацию личности. Она будет проводиться 31 декабря ежегодно двумя способами:

С помощью "Дии". Подпись в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Удостоверением места жительства консульским должностным лицом.

Выплаты будут производиться на карточки украинских банков.

Это нужно будет делать, если Верховная Рада примет законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам.