Україні потрібно, щоб жінки повернулися додому

Приблизно 68% біженців з України – дорослі жінки працездатного віку і якщо вони не повернуться в Україну, це може коштувати Україні 10% річного довоєнного ВВП (20 мільярдів доларів на рік).

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Тетяна Бережна

Заступниця міністра економіки

Особисто для мене перемога – це коли українські родини об’єднуються в Україні, а не за кордоном. Тому найважливіше завдання зараз для України, для української влади – зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об’єдналися в Україні.

Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників та підприємців, щоб до 2032 року подвоїти розмір економіки після реконструкції внаслідок війни.

Як українським біженцям не залишитися без пенсії

У Мінреінтеграції пояснили, що для того, щоб отримувати пенсію за кордоном, потрібно пройти фізичну ідентифікацію особи. Вона проводитиметься 31 грудня щороку у два способи:

  • За допомогою Дія. Підпис в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
  • Посвідченням місця проживання консульською посадовою особою.

Виплати здійснюватимуться на картки українських банків.