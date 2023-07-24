Україні потрібно, щоб жінки повернулися додому

Приблизно 68% біженців з України – дорослі жінки працездатного віку і якщо вони не повернуться в Україну, це може коштувати Україні 10% річного довоєнного ВВП (20 мільярдів доларів на рік).

Читайте також Арешт резервів Центробанку Росії під питанням: що буде з відбудовою України, – The Economist

Тетяна Бережна Заступниця міністра економіки Особисто для мене перемога – це коли українські родини об’єднуються в Україні, а не за кордоном. Тому найважливіше завдання зараз для України, для української влади – зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об’єдналися в Україні.

Нагадаємо! Протягом воєнного стану переважна чоловіків віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни.

Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників та підприємців, щоб до 2032 року подвоїти розмір економіки після реконструкції внаслідок війни.

Як українським біженцям не залишитися без пенсії

У Мінреінтеграції пояснили, що для того, щоб отримувати пенсію за кордоном, потрібно пройти фізичну ідентифікацію особи. Вона проводитиметься 31 грудня щороку у два способи:

За допомогою Дія. Підпис в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Посвідченням місця проживання консульською посадовою особою.

Виплати здійснюватимуться на картки українських банків.

Зверніть увагу! Це потрібно буде робити, якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам.