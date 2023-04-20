Возврат НДС до 20%: подорожает ли бензин и дизель
Размер НДС хотят вернуть на довоенный уровень в 20%. Однако это никоим образом не отразится на стоимости горючего, а вот фальсифицированного топлива станет больше.
Как повлияет НДС в 20% на цену топлива
СЕО сети заправок VST Дмитрий Веремиев в комментарии 24 Каналу отметил, что на рынок возврата НДС на уровень 20% не будет иметь никакого влияния. Поскольку НДС — это бюджетные платежи, соответственно, если бизнес платит их на таможне при ввозе, то платит меньше налога от продаж.
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Однако в результате может появиться больше фальсифицированного топлива, с которого не будут уплачиваться налоги, поскольку станет выгоднее его продавать, считает он.
Дмитрий Веремиев отмечает, что значение имеет акциз, он увеличивается на дизель и бензин, газ остается неизменным.
В дизеле это примерно 1,5 гривны за литр, на бензин стоимость больше – примерно 4 гривны литр. Но если цена на мировом рынке к июлю упадет, то это увеличение никто не почувствует: акциз больше, а цена товара снизилась, следовательно, все останется как есть.
Какая сейчас ситуация на рынке горючего
Веремиев также добавляет, что ситуация на рынке горючего стабилизировалась. Логистика уже построена: в основном доставка топлива осуществляется автотранспортом из портов Румынии и Молдовы.
К сожалению, с 2023 года Укрзализныця повысила тарифы на перевозку, поэтому железнодорожный транспорт мы пока не используем, хотя это могло бы существенно облегчить поставки,
– объясняет он.
Сколько стоит горючее сегодня
В последнее время дизель заметно подешевел и цена даже ниже бензина А-95. По состоянию на 20 апреля средняя цена горючего выглядит следующим образом:
- бензин А-95 – 46,62 гривны за литр;
- дизельное топливо – 46,09 гривны за литр;
- автогаз – 21,75 гривны за литр.