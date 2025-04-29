Кто может получить денежную помощь от Красного Креста

В Украине стартовала программа микрогрантов от Красного Креста, которая позволяет получить финансовую помощь для запуска, восстановления или развития собственного дела. Подать заявку на участие в программе можно до 7 мая 2025 года.

На что дают выплату

Программа направлена на поддержку уязвимых категорий населения, в частности тех, кто из-за войны потерял жилье, работу или бизнес, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Красного Креста Украины.

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Как объясняют в Красном Кресте, цель программы – помочь людям снова стать на ноги, открыв или развивая собственный бизнес. Одно из ключевых направлений – поддержка микропредпринимательства в общинах, пострадавших от войны.

Кто может получить помощь

Податься на программу микрогрантов могут граждане Украины, которые соответствуют определенным критериям. В частности:

ВПЛ, которые в начале полномасштабной войны переехали во Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую области или Киев и планируют в дальнейшем развивать, восстанавливать или создавать собственное дело, включая релоцированный бизнес.

Местные жители, пострадавшие в результате войны – ветераны и их семьи, лица, которые потеряли работу или бизнес из-за агрессии России.

Финансовая поддержка предоставляется трудоспособным членам домохозяйств в возрасте от 18 до 65 лет, если в семье есть хотя бы один из следующих признаков уязвимости:

пожилые люди (от 65 лет) или лица с инвалидностью I-II группы;

двое или более несовершеннолетних детей;

одинокий отец или мать (согласно ст. 135 Семейного кодекса Украины);

безработица.

Как получить грант

Подать заявку на участие в программе микрогрантов можно до 7 мая 2025 года. Подробную информацию и помощь с подачей документов можно получить в активационном пункте Красного Креста по месту жительства.

Обратите внимание! Также доступна консультация через горячую линию Украинского Красного Креста по номеру 0 (800) 332 656 (выберите кнопку 4 в голосовом меню).