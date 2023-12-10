В новом году останутся без денег: кто из ВПЛ потеряет помощь от государства

Материальная поддержка ВПЛ является временной мерой и предоставляется тем, кто больше всего в этом нуждается. Поэтому, в 2024 году некоторые категории граждан могут быть лишены этих выплат.

В настоящее время выплаты получают 2,6 миллиона ВПЛ, а официально зарегистрированных – более 4,9 миллиона человек.

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Кому отменят выплаты

Это касается лиц, подпадающих под следующие категории:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально;

лица, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм;

украинцы, вернувшиеся в заброшенное место жительства.

Кто и сколько будет получать в 2024 году

В случае отмены выплат человеку сообщат об этом через соответствующее сообщение на электронную почту, телефонный звонок или систему ЕИССС.

Сейчас граждане со статусом переселенца получают следующие выплаты:

2 тысячи гривен – лица старше 18 лет;

– лица старше 18 лет; 3 тысячи гривен – дети (до 18 лет) и граждане с инвалидностью.

Средства перечисляются ежемесячно после 15 и 28 числа на специальный счет. Для продолжения выплат

Критерии начисления помощи:

постоянное пребывание в Украине (за исключением родного города);

невысокое материальное состояние.

Обратите внимание, что студенты имеют право на выплаты, предназначенные для переселенцев. Однако в случае, если они не зарегистрированы в общежитиях.

Следовательно, это касается только тех, кто переехал с территорий, где продолжаются боевые действия или временно оккупированы, и имеет справку ВПЛ.

Как долго продолжаются выплаты для ВПЛ

С 1 августа ежемесячное пособие для ВПЛ назначают всего на 6 месяцев. Однако ее могут продлить для семьи в составе которой есть:

дети с инвалидностью;

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

трое и более детей младше 18 лет;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Также выплаты продолжат, если совокупный доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов.