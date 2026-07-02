2 июля, 10:23
Враг оставил без света жителей Киева и еще нескольких областей: где ситуация самая тяжелая
В ночь на 2 июля российская армия вновь подвергла массированному обстрелу энергетические объекты в Украине. В результате обстрела без света остались жители нескольких областей Украины.
Где украинцы остались без света
О частичном отключении электроэнергии у потребителей в Киеве, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях сообщили в Минэнерго.
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Но самая сложная ситуация сейчас в Сумской области. В регионе без света оказалось наибольшее количество потребителей из-за повреждения энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага.