Правительство назначило временную руководительницу Налоговой службы

Кабинет Министров Украины назначил временную руководительницу Государственной налоговой службы Украины. Ею стала первый заместитель ГНС Леся Карнаух.

ГНС временно возглавила Леся Карнаух

Она будет исполнять обязанности временно, то есть до назначения в установленном порядке председателя налоговой службы, пишет 24 Канал со ссылкой на распоряжение от 18 июня 2025 года № 593-р.

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Назначение произошло после того, как руководитель ГНС – Руслан Кравченко – стал генеральным прокурором Украины. Его назначили в субботу, 21 июня.

Обратите внимание! Кравченко возглавлял налоговую с 30 декабря 2024 года.

Что известно о Лесе Карнаух

Леся Карнаух работает на госслужбе еще с 2004 года. С июля 2018 года до мая 2023 года она была заместителем руководителя аппарата Счетной палаты Украины. С июля 2023 года до назначения в ГНС – заместитель председателя Киевской областной государственной администрации.

Заметьте! Карнаух была назначена на должность первого заместителя Председателя ГНС в мае 2025 года.