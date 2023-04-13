Всемирный банк, МВФ и G7 согласовали выделение 115 миллиардов долларов в поддержку Украины на 4 года

Для критического обновления Украины Всемирный банк мобилизовал более 23 миллиардов долларов. По подсчетам украинского правительства, в долгосрочной перспективе нашему государству требуется более чем в 5 раз большая сумма.

О выделении средств сообщил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс на Третьем круглом столе на уровне министров поддержки Украины. На мероприятии также присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, а президент Владимир Зеленский подключился онлайн.

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Первоочередные потребности Украины для восстановления

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы украинцы, вынужденно выехавшие из Украины, вернулись домой и страна-агрессор потерпела поражение на всех фронтах, нашему государству нужно согласование программы поддержки для покрытия первоочередных проектов быстрого восстановления со стороны Всемирного и Международного валютного фонда.

Глава государства также подчеркнул необходимость работы над механизмами конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, что покроет часть потребностей на восстановление и борьбу с последствиями агрессии России против нашего государства. Кроме того, по словам президента, такой шаг будет миротворческим, ведь потенциальные агрессоры увидят, как дорого обходится агрессия против других стран.

На войне не бывает второстепенных фронтов. Все требуют внимания и прочности. Финансовый фронт – особенно. Мы делаем свою часть работы, и я благодарен всем, кто помогает. Но фундаментальные решения зависят от вас. Верю, что они будут приняты,

– подчеркнул Зеленский.

Украине предоставят 115 миллиардов долларов в долгосрочной перспективе

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что партнеры окажут нам суммарно 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки, что не только обеспечит нашу финансовую стабильность, но и даст мощный сигнал России – партнеры готовы поддерживать нас столько, сколько нужно. Глава правительства добавил, что только в этом году на реализацию проектов быстрого восстановления нам нужно 14 миллиардов долларов.

Восстановление начинаем уже сейчас. В 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно 14 миллиардов долларов. Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных областях восстановления,

– отметил Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил США, ЕС, Всемирный банк, МВФ, другие страны G7 и всех международных партнеров за поддержку и содействие в восстановлении нашего государства.

Как впоследствии уточнила директор МВФ Кристалина Георгиева, 115 миллиардов партнеры выделяют в перспективе поддержки Украины в течение 4 лет. В частности, 15,5 миллиарда выделил именно Международный валютный фонд.

Я помню, когда началась война (полномасштабная – 24 Канал), Украине было тяжело получить финансирование на следующие пару недель. Сейчас у нас есть механизм на 4 года. Во-вторых, это очень масштабная программа относительно того, как страна может построить фундамент для будущего, поддерживая экономическую и финансовую стабильность, важные реформы по содействию росту, продвижению вступления в Европейский Союз. В-третьих, это обеспечивает базу для частных инвестиций. В-четвертых, мы очень рады работать с банком, потому что мы сделали макростабильность, мы можем найти пространство для финансирования реконструкции, и это то, о чем сегодняшняя встреча,

– подчеркнула Георгиева.

Гранты, гарантии и параллельное финансирование: как Украина получит средства от Всемирного банка

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что в этом году Украина столкнется с дополнительным дефицитом финансирования в размере 11 миллиардов долларов для критических экономических и капитальных затрат. Поэтому партнеры оказывают нам такую большую поддержку.

Сегодня Всемирный банк мобилизовал более 23 миллиардов долларов для Украины как экстренное финансирование, из которых 20 миллиардов было рассредоточено. Это включает гранты, гарантии и связанное параллельное финансирование от Соединенных Штатов, Великобритании, европейских стран и Японии,

– отметил Малпасс.

Часть суммы будет выделена через трастовый фонд восстановления Украины, созданный Всемирным банком для мобилизации дополнительных ресурсов в поддержку нашей страны. Выделение этих кошек будет иметь надёжный механизм надзора, чтобы партнеры были уверены, что средства направляют по назначению.

Также Малпасс отметил, что через Международную финансовую корпорацию частный сектор рассредоточил около 150 миллионов долларов в бизнесе Украины при поддержке партнеров-доноров во всей Европе. Однако Всемирный банк хочет увеличить эту поддержку до 2 миллиардов.

Отдельно президент Всемирного банка отметил, что Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций с начала полномасштабного вторжения выделило Украине 116 миллионов долларов как гарантии страхования.

Наши инвестиции будут сопровождаться советами, политикой и реформами, а также структурированием жизнеспособных проектов, которые могут мобилизовать частный капитал, чтобы помочь Украине на пути к устойчивому будущему.

– подытожил Малпасс.

Стоит отметить, что накануне Денис Шмигаль сообщил о том, что Всемирный банк также предоставит Украине 200 миллионов долларов на восстановление энергетики, существенно пострадавшей после серии массированных ракетных ударов с октября прошлого года.