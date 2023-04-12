Глава государства подчеркнул, что никакой руины в Украине – не будет. Это наша цель, и это будет совершенно конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста, сообщает 24 Канал.

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Все конфискованные активы должны пойти на компенсацию ущерба

Зеленский рассказал, что перед записью обращения он принял участие во встрече специального формата поддержки Украины – финансового. Это мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов крепких демократий – партнеров Украины, Еврокомиссию, руководителей международных финансовых институтов:

МВФ,

Мировой банк,

Европейский банк реконструкции и развития.

Тема – прежде всего восстановление. Возобновление нашей страны после боевых действий. Я поблагодарил партнеров за то, что они помогают нам сохранять устойчивость Украины, нашу финансовую стабильность,

– заметил украинский лидер.

Он призвал участников мероприятия быть более активными, чтобы Украина могла быть более активной в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни.

"Никакой руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста. Тем более, что мир знает решение - об активах России, российских чиновниках, богатевших олигархов, пока их государство становилось террористом", – подчеркнул глава государства.

По его словам, все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания.

"Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора. И все для этого мы делаем. Спасибо партнерам, которые нас поддерживают", – считает Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Зеленский встретился с делегацией Сената США

Президент рассказал, что в Киеве также состоялась его встреча с делегацией Сената США – двухпартийной делегацией.

Проинформировал о том, что происходит сейчас на поле боя, и о наших возможностях. Как и всегда, мы продемонстрировали, что наши отношения с Америкой в поставке оружия, в финансовой поддержке полностью чисты, полностью прозрачны,

– подчеркнул глава государства.

По его словам, по каждому центу и каждой единице оружия партнеры имеют полное видение. Это важно, чтобы никакие искусственные манипуляции не портили доверие.

"Конечно, мне было приятно услышать от наших гостей из Соединенных Штатов вполне положительные слова об Украине и то, чего нам удается достигать вместе в защите от террора", – отметил Зеленский.

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Президент поздравил полицейских и спасателей

Зеленский рассказал, что очень эмоционально и почетно для него сегодня было поздравить молодых офицеров полиции и спасателей ГСЧС с завершением учебы. Более 3 тысяч молодых людей – профессиональных и патриотических – присоединяются сейчас к тем, кто уже защищает безопасность и нормальность жизни.

Они будут работать в том числе и в тех регионах, где наиболее опасно. По распределению будут служить в прифронтовых областях, в приграничных – Харьковской, Сумской. Есть и те, кто будет воевать в наших новых штурмовых бригадах. Я благодарю всех, кто выбрал именно сейчас и именно этот путь непосредственной помощи людям,

– отметил президент.

Он добавил, что без добросовестной работы ГСЧС и полиции просто не представить нормальную жизнь, не спасти многих людей.

"Это собственно то, что составляет суть их работы - непосредственная помощь людям. Я верю, что сегодняшние выпускники учебных заведений системы МВД оправдают человеческие надежды", - подчеркнул украинский лидер.

Он также отметил именно таких украинских защитников:

Спасателей, в том числе из Никополя – работников ГСЧС майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякина, старшего сержанта Василия Музыченко, младшего сержанта Виталия Булкина. Д, спасавших украинцев после российских ракетных ударов! .

Полицейские экипажи - "Белых ангелов", которые спасают людей в Донецкой области, осуществляют эвакуацию, доставляют гуманитарную помощь, реанимируют раненых. В частности, говорится о полицейском Геннадии Юдине из Авдеевки за спасение детей, и парамедика Василия Пипу, одного из "Белых ангелов" на Марьинском направлении фронта.

"Они спасли уже сотни наших людей, в том числе и тяжелораненых. Спасибо также сегодня особенно взрывотехнику Национальной полиции Владимиру Перепелице, который работает для разминирования в Херсонской области, работает очень эффективно. Спасибо!" – заявил президент.

Кроме этого он отметил, что сегодня в Украине традиционно отмечают День работников ракетно-космической отрасли – той отрасли, которая всегда славилась нашему государству.

"И я уверен, что будет делать! Спасибо всем, кто сохранил этот наш потенциал. Наш нынешний уровень интеграции в международные отношения, наш уровень силы – и государства, и общества, – которого Украина заслуживает, уровень наших людей – все это позволит Украине возможность участвовать в освоении космического пространства наравне с передовыми государствами, а нашему бизнесу – наравне с передовыми компаниями», – добавил глава государства.

Однако, по его словам, сначала необходимо победить.

"В частности, благодаря и украинским ракетам. Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто помогает Украине! Спасибо каждому и каждой, кто защищает наших людей и бережет украинскую жизнь! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.