Украина получит новую помощь: сколько средств предоставит стране Всемирный банк

Украина получит средства от Всемирного банка. Они будут направлены на развитие сферы здравоохранения.

Какую новую помощь получит Украина

Речь идет о сумме в 454 миллиона долларов, передает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Это поддержит усилия правительства по приоритетному финансированию по программе медицинских гарантий,

– сообщил Шмыгаль.

Он рассказал, деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE. Проект направлен на помощь в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности в условиях войны.

Финансирование программы осуществляется с помощью:

правительства Японии;

Всемирного банка;

гранта от фонда URTF.

THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, охватывающей также образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавших в результате российской агрессии,

– пояснил Денис Шмыгаль.

Украинский премьер поблагодарил руководство Всемирного банка, правительства Японии и всех партнеров за важную и своевременную поддержку.