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31 июля, 12:05
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Украина и Всемирный банк усиливают сотрудничество: какие отрасли оно будет охватывать

Валерия Моргун
Основні тези
  • Украина и Всемирный банк сосредотачиваются на восстановлении и реформировании энергетического сектора, обсуждая восстановление, защиту инфраструктуры и развитие Чернобыльской АЭС.
  • Совместные проекты направлены на модернизацию энергетической системы в соответствии с европейскими стандартами, защиту инфраструктуры от атак и развитие возобновляемых источников энергии.

Украина и Всемирный банк усиливают сотрудничество в области восстановления и реформировании энергетического сектора. В частности представители двух сторон во время встречи обсудили ключевые направления восстановления и развития украинской энергетики.

Что известно о встрече представителей Всемирного банка и Украины?

Речь идет о министре энергетики Украины Светлане Гринчук и Регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Роберта Сома, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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В фокусе переговоров были:

  • восстановление и защита энергетической инфраструктуры;
  • создание резервов оборудования для оперативных ремонтов;
  • развитие научного потенциала Чернобыльской АЭС;
  • реализация текущих и новых проектов в сфере энергетики.

Сотрудничество с Всемирным банком является важным для восстановления украинской энергетики. В частности следует отметить ее модернизацию в соответствии с европейскими стандартами.

Совместные проекты направлены на усиление устойчивости энергосистемы, защиту инфраструктуры от атак и развитие возобновляемых источников энергии,
– сказала Светлана Гринчук.

Стороны договорились активизировать сотрудничество по следующим направлениям:

  1. привлечение финансирования для закупки оборудования, необходимого для оперативного реагирования на повреждения, вызванные российскими атаками;
  2. развитие возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, в частности путем привлечения грантов и инвестиций;
  3. углубление сотрудничества в сфере ядерной энергетики, включая исследования и инновационные решения;
  4. продолжение реализации проекта Re-Power, предусматривающий закупку оборудования, строительство защитных сооружений и развитие распределенной генерации;
  5. запуск нового проекта Всемирного банка и ЧАО "Укргидроэнерго", направленного на повышение гибкости энергосистемы, развитие накопителей энергии и поддержку процесса декарбонизации;
    дальнейшее внедрение реформ в секторе, в частности европейской интеграции, совершенствование корпоративного управления и создание благоприятных условий для развития возобновляемой энергетики.

Важно! Энергетический сектор остается среди приоритетов деятельности Всемирного банка в Украине, а его команда будет расширена для усиления технической и экспертной поддержки.