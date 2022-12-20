Украина получит 610 миллионов долларов от Всемирного банка: на что направят средства

Группа Всемирного банка 20 декабря объявила новый пакет финансирования для Украины. Пакет финансовой помощи включает проекты по ускорению усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях продолжающейся войны.

Всемирный банк предоставит дополнительное финансирование в размере 500 миллионов долларов в виде кредита МБРР, подкрепленного гарантией Великобритании на ту же сумму и мобилизованного в рамках проекта "Государственные расходы по укреплению административного потенциала" (PEACE).

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С начала войны Всемирный банк мобилизовал 18 миллиардов долларов для Украины

Всемирный банк также поддержит Украину в новом проекте по восстановлению и улучшению доступа к медицинскому обслуживанию и удовлетворению новых и неотложных потребностей в медицинских услугах в связи с войной.

Вторжение России в Украину продолжает иметь разрушительные экономические и гуманитарные последствия, влияя на сектор здравоохранения, критически важную энергетическую инфраструктуру и транспортные сети,

– заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпас.

Он сообщил, что Всемирный банк мобилизовал 18 миллиардов долларов как чрезвычайное финансирование для поддержки народа Украины с начала войны, включая обязательства и обещания доноров, из которых было освоено 15 миллиардов долларов.

Что Украина покроет благодаря кредиту МБРР

Дополнительные 500 миллионов долларов в виде кредита МБРР для PEACE помогут правительству Украины покрыть расходы, связанные с выплатой детской и семейной помощи, заработной платой государственных служащих и коммунальными платежами.

Поддержка этих государственных услуг необходима для ограничения потерь человеческого капитала и восстановления страны и экономики после войны. На сегодняшний день, по оценкам Всемирного банка, 12 миллионов человек в Украине воспользовались проектом PEACE.

Проект "Улучшение здоровья и спасение жизни" (HEAL Ukraine) улучшит и укрепит первичную медико-санитарную помощь, удовлетворит рост спроса на услуги по охране психического здоровья и реабилитации из-за войны войны, возобновит и усилит предоставление услуг в больницах, которые сталкиваются с нехваткой мощностей и поддержит потенциал заведений основных учреждений здравоохранения.

Первоначальное финансирование проекта включает в себя кредит МБРР в размере 100 миллионов евро, обеспеченный гарантией правительства Испании, и грант в размере 10 миллионов долларов от Глобального фонда финансирования для женщин, детей и подростков (GFF).

Ожидается, что дополнительные средства для проекта вырастут до 500 миллионов долларов, начиная с гранта в размере 10 миллионов долларов через Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины (URTF).