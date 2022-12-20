Світовий банк надасть додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів доларів у вигляді кредиту МБРР, підкріпленого гарантією Великої Британії на ту саму суму та мобілізованого в рамках проєкту "Державні витрати на зміцнення адміністративного потенціалу" (PEACE).

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З початку війни Світовий банк мобілізував 18 мільярдів доларів для України

Світовий банк також підтримає Україну в новому проєкті з відновлення та покращення доступу до медичного обслуговування та задоволення нових та невідкладних потреб у медичних послугах у зв'язку з війною.

Вторгнення Росії в Україну продовжує мати руйнівні економічні та гуманітарні наслідки, впливаючи на сектор охорони здоров'я, критично важливу енергетичну інфраструктуру та транспортні мережі,

– заявив президент Групи Світового банку Девід Малпас.

Він повідомив, що Світовий банк мобілізував 18 мільярдів доларів як надзвичайне фінансування для підтримки народу України з початку війни, включаючи зобов'язання та обіцянки донорів, з яких було освоєно 15 мільярдів доларів.

Що Україна покриє завдяки кредиту МБРР

Додаткові 500 мільйонів доларів у вигляді кредиту МБРР для проєкту PEACE допоможуть уряду України покрити витрати, пов'язані з виплатою дитячої та сімейної допомоги, заробітною платою державних службовців та комунальними платежами.

Підтримка цих державних послуг потрібна для обмеження втрат людського капіталу та відновлення країни та її економіки після війни. На сьогодні, за оцінками Світового банку, 12 мільйонів людей в Україні скористалися проєктом PEACE.

Проєкт "Покращення здоров'я та порятунок життя" (HEAL Ukraine) покращить та зміцнить первинну медико-санітарну допомогу, задовольнить зростання попиту на послуги з охорони психічного здоров'я та реабілітації через війну, відновить та посилить надання послуг у лікарнях, які стикаються з нестачею потужностей, і підтримає потенціал будівлі основних закладів охорони здоров'я.

Початкове фінансування проєкту включає кредит МБРР у розмірі 100 мільйонів євро, забезпечений гарантією уряду Іспанії, та грант у розмірі 10 мільйонів доларів від Глобального фонду фінансування для жінок, дітей та підлітків (GFF).

Очікується, що додаткові кошти для проєкту зростуть до 500 мільйонів доларів, починаючи з гранту у розмірі 10 мільйонів доларів через Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF).