Россия создала искусственный кризис в Молдове: Зеленский указал, как Украина может помочь его преодолеть

Зеленский отметил, что в Молдове сложная энергетическая ситуация, и страна проходит через искусственный кризис, который создала Россия. Он заявил, что Украина готова помочь ей преодолеть ее.

Украина готова предоставить Молдове разностороннюю помощь для выхода из энергетического кризиса. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как Украина может помочь Молдове

Зеленский заявил, что Россия создала в Молдове искусственный кризис, чтобы распространить свое влияние.

Россия использует энергоресурсы, чтобы влиять на политическую ситуацию в стране, а потом, когда эта страна находит решение, то ослабляет это давление,

– сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова помочь, например прислать Молдове уголь.

"Мы готовы прислать профессионалов, предоставить сотрудничество в энергетическом секторе. Благодаря этому цены на электроэнергию можно уменьшить на 30%", – объяснил Зеленский.

Президент также добавил, что получил письмо от главаря непризнанного Приднестровья, Красельского, но это было неконкретное письмо.

Решением может быть также азербайджанский газ. О нем Зеленский говорил с Алиевым. Газ из Азербайджана можно поставлять и в Молдову. Украина, по словам президента, может переправлять азербайджанский газ в Европу, но не российский.

Россия пытается создать хаос социальный и энергетический. Но Молдова отбивается от этого,

– сказала президент Молдовы Майя Санду.

По Приднестровью, Санду снова напомнила, что вопрос региона будут решать мирным путем, но ключевым условием для этого является вывод российских войск с территории формирования.

Зеленский добавил, что Украина может отправить уголь и в само Приднестровье, чтобы стабилизировать ситуацию.

У нас есть уголь, который мы можем отправить, но они (Приднестровье – 24 Канал), уже используют украинский уголь, который украла Россия с Донбасса,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что Молдавская ГРЭС сейчас производит электроэнергию в объеме 220 МВт, но ее способность составляет 2, ГВт. Украина может дать уголь Молдове и Приднестровью, чтобы потом уже получать электроэнергию оттуда по справедливым ценам.