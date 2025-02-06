Суд или компромисс: Китай и США имеют 60 дней на урегулирование таможенной войны

У Китая и США есть 60 дней, чтобы без арбитража в ВТО урегулировать спор о 10% пошлинах на весь китайский импорт. Кто подал жалобу и что это значит, читайте дальше.

Что утверждает Китай в жалобе на США

Стало известно о получении жалобы Пекина на установленные администрацией США тарифы на китайские товары, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение ВТО.

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В жалобе приводится утверждение Пекина о том, что 10% дополнительные пошлины США несовместимы с обязательствами американской стороны по режиму наибольшего благоприятствования согласно ряду соглашений и договоров в рамках торговой организации.

Китай обратился в ВТО с просьбой провести консультации с Соединенными Штатами относительно новых тарифных мер, которые США применяют к китайским товарам. Запрос был разослан членам ВТО 5 февраля,

– отмечается в сообщении.

В рамках консультаций стороны могут обсудить вопрос и найти взаимоприемлемое решение без обращения в арбитраж. Впрочем, если в течение 60 дней договориться не удастся, то истец будет иметь право требовать создания арбитражной комиссии для урегулирования спора.

Напомним! В ответ на введенные США 10% пошлины, которые начали действовать 4 февраля, Китай принял ряд мер. В частности, были повышены тарифы на отдельные американские товары, ограничен экспорт важных для производства чипов компонентов, а также добавлены в "черный список" две крупные компании из Соединенных Штатов.