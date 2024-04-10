Украина получит второй транш помощи от ЕС: когда его ожидать

Программа предоставляет необходимую ликвидность для финансирования функционирования Украины. Речь идет о выплате заработной платы, пенсий и предоставлении основных государственных услуг.

Когда Украина получит второй транш

Европейская комиссия предоставила информацию Руководящему комитету ЕС о предоставлении Украине 4,5 миллиарда евро в марте в форме промежуточного финансирования. А уже в апреле запланирован второй транш финансирования в размере 1,5 миллиарда евро.

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Второй транш предварительного финансирования в размере 1,5 миллиарда евро для Украины запланирован на апрель при условии положительной оценки выполнения согласованных условий,

– говорится в сообщении.

Как будут поступать средства

Эта инициатива охватывает установление определенных критериев, которые Украина должна выполнять для продолжения получения финансовой помощи от ЕС. Невыполнение этих условий может привести к приостановке выплат.

Первую часть суммы Украина получит через программу Ukraine Facility. После этого страна начнет выполнять установленные условия для продолжения получения финансовой помощи. Об этом министр заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины И дальше, начиная с мая, мы будем выполнять определенные мероприятия и реформы, прописаны в украинском плане. Там примерно от 70 до 100 мероприятий. Они будут выполняться в течение 4 лет.

Напомним, что 28 февраля программа была официально одобрена Советом ЕС, что означало ее вступление в действие и возможность начала выплат Украине. При этом, финансовая поддержка от ЕС будет поступать Украине ежеквартально