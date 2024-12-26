Рост ВВП в 2024 году: что поспособствовало улучшению украинской экономики

По итогам 2024 года Министерство экономики прогнозирует рост ВВП на 4%. Из них 0,64% является результатом реализации "Сделано в Украине".

Рост ВВП в Украине

В частности МВФ пересмотрел ожидания результатов роста ВВП в этом году с 3% до 4%, пишет 24 канал со ссылкой на первого вице-премьер-министра экономики Юлию Свириденко.

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Так в феврале 2024 года Владимир Зеленский инициировал запуск программы "Сделано в Украине". Ее целью является экономический рост через изменение структуры экономики.

Сейчас мы имеем долю перерабатывающей промышленности в ВВП около 10%, что вдвое меньше бенчмарка OECD, где считают нормальным размер этого показателя 20%. Движение к этой цели определяет параметры и наполнение конкретных программ Министерства экономики, которые формируют положительную экономическую динамику

– объяснила Свириденко.

Согласно ее словам, происходит работа над созданием условий, при которых в стране будет выгодно:

производить товары с высокой добавленной стоимостью;

выгодно инвестировать в производство;

экспортировать продукцию перерабатывающей промышленности.

В частности из общего 4%-го роста, реализация "Сделано в Украине" в этом году обеспечила 0,64%, или 88 миллиардов гривен. Об этом свидетельствуют расчеты Минэкономики.

В частности эта политика позволила возвращать до 15% компенсации за покупку оборудования украинского производства.

Перерабатывающая промышленность вошла в лидеры по уплате налогов. По результатам трех кварталов 2024 года на нее приходится 16,7% от общего сбора в Сводный бюджет Украины,

– отметила Юлия Свириденко.

Обратите внимание! Рост уплаты налогов за первые 9 месяцев составил 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Планы на 2025 год

Минэкономики сообщило, что продолжит формировать спрос на украинские товары со стороны государства. В частности уже с 1 января 2025 года требование доли местной составляющей возрастет до 25%.

Важно! В 2025 году правительство продолжит поддерживать программы политики "Сделано в Украине", обеспечивая их финансирование в полном объеме для стимулирования экономики.