Минус 19%: ВВП Израиля значительно упал из-за войны с ХАМАСом
Источник:ВВС
ВВП Израиля упал на 19% в годовом исчислении в четвертом квартале 2023 года. В эквиваленте это равно падению на 5% в период с октября по декабрь.
ВВП Израиля значительно упал
Те данные, которые в понедельник опубликовало Центральное статистическое бюро Израиля, оказались в разы хуже, чем ожидалось. Например, средняя оценка в опросе аналитиков Bloomberg составляла 10,5% для годового падения.
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В Центральном бюро сообщили, что в конце 2023 года из-за войны пришлось резко сократить расходы, путешествия и инвестиции.
Тенденции таковы:
- частные расходы – упали на 26,3%;
- экспорт – упал на 18,3%;
- инвестиции в основной капитал – упали на 67,8%.
К слову строительный сектор пострадал из-за недостатка работников, которых мобилизовали на войну.Обратите внимание! Расходы государства на войну и компенсацию предприятиям и домохозяйствам, выросли на 88,1%.
За год экономика Израиля выросла на 2%, несмотря на резкое падение ВВП в октябре-декабре. Хотя, до атак 7 октября, прогнозировался рост на 3,5%.
По мнению Лиама Пича, экономиста Capital Economics с рынков, развивающихся, падение израильской экономики оказалось хуже, чем предполагалось. Вероятно прогноз по росту на этот год, будет самым низким за всю историю страны.