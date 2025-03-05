Лидер среди мировых экономик: благодаря чему ВВП Китая продолжит стремительно расти
Китай объявил новый процент по росту национальной экономики на 2025 год. Для этого правительству необходимо сделать несколько важных шагов.
Экономические цели Китая на 2025 год
В 2024 году ВВП Китая вырос до 134,9 триллиона юаней или 18,7 триллионов долларов. Чтобы и в дальнейшем занимать лидирующие позиции правительство приняло решение оставить прошлогодний целевой показатель экономического роста на уровне 5%, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Премьер-министр Китая Ли Цян отмечает, что такой запланированный экономический рост возможен при определенных аспектах. Среди них – расширение стимулирования потребления. Из-за этого заложено увеличение на 1% дефицита бюджета до 4% ВВП.
Кроме этого, Пекин выпустит на 179 миллиардов долларов сверхдлинных специальных казначейских облигаций. Они будут направлены на обновленную схему потребительских субсидий. Местным органам власти позволят увеличить уровень задолженности и реализовать на 4,4 трлн юаней специальных облигаций.
Ли Цян отметил, что на оборонные расходы страны в этом году также придется рост – на 7,2% до 250 миллиардов долларов.
Обратите внимание! Объем валютных резервов Китая превысил 3,2 триллиона долларов.