В Украине прогнозируют падение ВВП: во всем виноваты российские ракетные обстрелы

Первый замминистра экономики Денис Кудин заявил, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ падение ВВП в ноябре может составить 41%.

Кроме того, Денис Кудин добавил, что по итогам года экономика сократится 33,2%.

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Почему ВВП Украины может упасть

По данным Минэкономики, в октябре падение ВВП по итогам года составит около 32%. Однако после атак России по энергосистеме Украины прогноз падения ВВП в ноябре ухудшился до 33,2–33,5%.

Напомним, что прогноз Минэкономики на следующий год предусмотрел рост ВВП в 2023 году, как и было заложено в бюджет. Но такой прогноз основан на том, что активная фаза боевых действий закончится летом.

В целом экономика Украины продемонстрировала чудеса адаптации. Ведь в феврале-марте немногие надеялись, что мы закончим год с теми показателями, как сейчас. Тогда все прогнозы были куда пессимистичнее,

– добавил Кудин.

Другие прогнозы

Министр экономики Юлия Свириденко в интервью Reuters заявила, что экономика Украины должна стабилизироваться в течение следующего года. Более того, она может вырасти на 15,5% в зависимости от течения войны.

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Но впоследствии из-за российских атак объектов критической инфраструктуры Свириденко сообщила, что в октябре ВВП опустился до уровня 39%, что хуже, чем показатели, которые были в сентябре-августе.

Нацбанк по базовому сценарию прогнозирует сокращение ВВП Украины в 2022 году на 33,4%, а рост на 5,5% в 2023 году.